Dev markalar da villa kiralayacak

Pandemiyle birlikte kiralık yazlık ve villalara artan talep uluslararası markaların da iştahını kabarttı. Bu alana yatırım yapmaya başlayan dev otel zincirleri, hedefine Türkiye'yi de aldı. JW Marriott, St. Regis, W Hotels, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection ve Edition gibi lüks markaların yanı sıra Sheraton, Marriott Hotels, AC Hotels by Marriott, Courtyard by Marriott ve Le Meridien olmak üzere Türkiye'de toplam 16 markayla hizmet veren Marriot Grup, şimdi de Homes&Villas by Marriott International markasını getirmek için harekete geçti. Türkiye'deki fırsatları kollayan grup, yeni işbirliklerini hayata geçirmeyi planlıyor.SABAH'ın sorularını yanıtlayan Marriott International EMEA Başkanı Satya Anand, Homes&Villas markasını 2019'da başlattıklarını belirterek, "Şu anda dünya çapında 250 destinasyonda 28 binden fazla evimiz bulunuyor" dedi.Pandemi döneminde Marriott Bonvoy adını verdikleri ürünü de devreye aldıklarını söyleyen Anand, "Türkiye'de bazı mülklerimiz artık konaklama geçiş kartı satıyor. Bu kart müşterilere saat 06.00'dan itibaren erken giriş ve 18.00'den itibaren de geç çıkış sağlıyor. Konuklar odalarında çalışabiliyor, yüksek hızda interneti kullanabiliyor, yeme-içme, havuz, spa ve spor salondan yararlanabiliyor" diye konuştu.Geçen yıl seyahat sınırları olmasına rağmen Türkiye'nin etkileyici bir esneklik gösterdiğini belirten Anand, "Hükümetin turistlerin sağlığı ve güvenliğine odaklanan girişimleri sayesinde Türkiye, pandeminin ortasında dünyanın dört bir yanından gelen yolcuları ağırlayabildi. Bu yıl için de Türkiye talep gören destinasyonlar arasında" dedi.Türkiye'nin uluslararası turizm için önemli bir pazar olduğunun altını çizen Anand, "İleriye dönük baktığımızda, Türkiye'nin turizm büyümesi için güçlü bir potansiyeli var. Türkiye'deki otel varlığımıza 17 tesis ve 3.000'den fazla oda eklemeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.