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Giriş Tarihi: 22.5.2021 10:18

Diplomasinin kalbi 'da atacak

BETÜL USTA BETÜL USTA
Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Diplomasi Forumu (ADF), geniş katılımla 18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek. ile koordineli şekilde koronavirüs önlemleri alınarak fiili katılımla gerçekleştirilecek forumun açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan forumun ilk günü katılımcı devlet başkanlarına akşam yemeği verecek. Mülteciler ve göçmenlere insani yaklaşımdan, Balkanlarda komşuların ortak bakışına; transatlantik ilişkilerde yeni döneme girerken Avrupa'nın geleceğinden dönüşen terörizm tehdidine kadar geniş yelpazede konuların ele alınacağı paneller arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz Konferansı önerisine yönelik bir oturum da yer alacak.

ADF Koordinatörü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz, pandemi nedeniyle foruma katılım davetiye ile olacağını ve forum belirlenen sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını söyledi.

PANDEMİYE KARŞI HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Bölge ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin, eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillendirilmesine katkıda bulunacak forum Antalya'daki NEST Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 10 bin kişiye kadar kapasite sunabilen alana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde pandemi önlemlerine uygun sayıda katılımca kabul edilecek. Organizasyon için Sağlık Bakanlığınca pandemiye yönelik önlemleri içeren bir sağlık rehberi hazırlandı. Forum katılımcılarına her gün PCR testi yapılacak. Yurtdışından gelen katılımcılardan en az 48 saat içinde yapılmış ve negatif PCR testi istenecek. Pandemi öncesinde açık katılımlı olarak planlanan organizasyona, Kovid nedeniyle davetiye usulüne göre katılımcı kabul edilecek.

RENKLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Karagöz'ün verdiği bilgiye göre forum dili İngilizce olacak, Türkçe ve Fransızca çeviri hizmeti verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşması ve gerekli görülen oturumlarda ayrıca Arapça, İspanyolca ve Rusça çeviri hizmeti sunulacak. Katılımcıların organizasyona katılımını elektronik ortamdan teyit etmesi istenecek. Paneller ADF'nin sosyal medya hesaplarından da çevrimiçi olarak yayımlanacak. Forumda, panellerin yanında 'diplomasi tüneli' etkinliği, sergiler ve gençler için sürpriz organizasyonlar yer alacak.

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Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak
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