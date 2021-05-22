Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak

ADF Koordinatörü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz, pandemi nedeniyle foruma katılım davetiye ile olacağını ve forum belirlenen sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını söyledi.



PANDEMİYE KARŞI HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Bölge ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin, eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillendirilmesine katkıda bulunacak forum Antalya'daki NEST Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 10 bin kişiye kadar kapasite sunabilen alana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde pandemi önlemlerine uygun sayıda katılımca kabul edilecek. Organizasyon için Sağlık Bakanlığınca pandemiye yönelik önlemleri içeren bir sağlık rehberi hazırlandı. Forum katılımcılarına her gün PCR testi yapılacak. Yurtdışından gelen katılımcılardan en az 48 saat içinde yapılmış ve negatif PCR testi istenecek. Pandemi öncesinde açık katılımlı olarak planlanan organizasyona, Kovid nedeniyle davetiye usulüne göre katılımcı kabul edilecek.



RENKLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Karagöz'ün verdiği bilgiye göre forum dili İngilizce olacak, Türkçe ve Fransızca çeviri hizmeti verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşması ve gerekli görülen oturumlarda ayrıca Arapça, İspanyolca ve Rusça çeviri hizmeti sunulacak. Katılımcıların organizasyona katılımını elektronik ortamdan teyit etmesi istenecek. Paneller ADF'nin sosyal medya hesaplarından da çevrimiçi olarak yayımlanacak. Forumda, panellerin yanında 'diplomasi tüneli' etkinliği, sergiler ve gençler için sürpriz organizasyonlar yer alacak.