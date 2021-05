Dünyanın ilk manyetik bardakları

''Silwy'' çeşitli ödüllerin ve fuar görünümlerinin ardından Türkiye'ye geldi. Silwy, dayanıklı, sarsılmaz , açık denizlerden köy yollarına otomobilinizden kendi evinize kadar her yere dökülen, devrilen içecekler endişesini ortadan kaldırıyor. Seyahatleri sırasında, bardakların sabit durmaması, kayması, takırdaması, ürünün yaratıcısı Silke Wagner'ı sarsıldığında bile sessiz kalan bir cam icat etmeye yöneltmiş. Böylece "silwy", manyetik tabanlı cam bardaklar ortaya çıkmış. Buluş 2015 yılında piyasaya sunuldu. 2018 yılında Alman İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'nın dünya çapında ünlü kristallerinden yapılan Silwy manyetik bardaklar, tasarımındaki modern fikirler ile birlikte yeni teknolojiler kullanılarak üretilmektedir. Her bir bardağın tabanı mıknatıs ile donatılmıştır. Yenilikçi, zeki sistem mükemmel bir şekilde entegre edilmiştir. Manyetik bardaklar, bir tür sihir yapılmış gibi sabitlenir ve dengelenir. Yapışan nano jel ped sayesinde gerektiği sıklıkta güvenli bir şekilde her yere yerleştirilebilir ve herhangi bir kalıntı bırakmadan tekrar çıkarılabiliyor.