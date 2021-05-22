Ege sahilleri Avrupa’yla yarışıyor

Pandeminin etkisi ile evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep patladı. Artan talep nedeniyle de fiyatlar İspanya, Fransa ve İtalya'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri ile yarışır duruma geldi. Yazlık bölgeler içinde konut fiyatları en çok Datça, Bodrum ve Kaş'ta arttı. Endeksa'nın verilerine göre, Datça'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 68, Kaş ve Bodrum'da ise yüzde 60 artış gösterdi. Datça'da metrekare fiyatları 8 bin 147 lira, Bodrum'da 11 bin 554 lira, Kaş'ta ise 10 bin 230 liradan başlıyor. İdealista verilerine göre ise İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde metrekare fiyatları 2 bin 725 euro, Fransa'nın Nice şehrinde 3 bin 990 euro, İtalya'nın Salerno şehrinde 1.659 euro'dan başlıyor. Datça, doğal güzelliklerinin yanı sıra yakınındaki bölgelere göre konut fiyatlarının daha düşük olduğu bir bölgeyken, son bir yıldaki değer artışı ile bölgedeki ortalama değerlere yaklaştı. Bodrum ve Kaş ise hem yerli hem yabancı turistlerin her zaman gözde tatil bölgelerinden ve yoğun talep sebebiyle konut fiyatları artıyor. Bölgede ortalama konut fiyatları ise 830 bin 994 liradan başlarken, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 30 yıl oldu.Yazlık bölgeler içerisinde metrekare satış fiyatı en yüksek olan bölgeler ise Çeşme, Bodrum ve Kaş. Çeşme'de konut fiyatları, İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanması ile artış göstermişti. Pandemi ile birlikte ortalama konut fiyatı 2 milyon TL'yi geçti. Çeşme'de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 55 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 175 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 121 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 45 yıl oldu.Kuşadası Belediyesi tanıtım çalışmaları kapsamında, Dubai'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük seyahat ve turizm fuarı olan Arabian Travel Market'e (ATM) katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Karadeniz Bölgesi ve İstanbul'un lider pozisyonda olduğu Arap pazarında ilçemizin payını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Orta Doğu'nun en büyük seyahat ve turizm fuarı olan Arabian Travel Market, kapılarını bu yıl Dubai'de 28. kez açtı. 19 Mayıs'ta sona erecek olan fuara 62 ülkeden yaklaşık bin 300 turizmci katıldı. Uluslararası arenada tanıtım çalışmalarına hız veren Kuşadası Belediyesi de Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı UITT'nin ardından ATM Dubai Turizm Fuarı'ndaki yerini aldı. Fuarda, kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması amacıyla kurulan stant yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi'nin fuar alanındaki tanıtım standını Türkiye Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tuncer ile Türkiye Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç da ziyaret etti. Turizm sezonunun kısa bir değerlendirilmesinin yapıldığı görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel, ikiliye Adacamping, Kampinova ve Mars Colony projeleri hakkında detaylı bilgi vererek, Kuşadası'nın coğrafik lokasyonu ile turizmdeki avantajlarından bahsetti.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel fuar ile ilgili olarak, "Karadeniz Bölgesi ve İstanbul'un lider pozisyonda olduğu Arap pazarında ilçemizin payını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu bölgeye çalışmak için göçmen olarak gelen birçok farklı milletten insana tatilleri için Kuşadası destinasyonunu anlatıyoruz. Umutlar en kısa sürede sektörün tekrar ayağa kalkması yönünde. Tüm turizmcilerimizin yanında olmaya ve elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Endeksa verilerine göre, satış fiyatlarının artması, fakat kiraların o kadar fazla artış göstermemesi sebebiyle geri dönüş sürelerinin 45 yıla kadar uzadığı yazlık bölgeler içerisinde en düşük geri dönüş süresi olan bölgeler 26 yıl ile Marmaris, Alanya ve Kuşadası. Marmaris'te konut fiyatları son 1 yılda yüzde 39 artış gösterirken, metrekare satış fiyatı 7 bin 107 TL, ortalama konut fiyatı 994 bin 980 TL oldu. Alanya'da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 49 artış gösterdi, metrekare satış fiyatı 5 bin 33 TL, ortalama konut fiyatı ise 603 bin 960 TL civarında seyrediyor. Kuşadası'nda da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 56 artış gösterirken, metrekare satış fiyatı 4 bin 639 TL, ortalama konut fiyatı 700 bin 489 TL oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yabancı yatırım çağrısı, bölgesel ve küresel fonların dikkatini çekti. Türkiye'nin cazip bir yatırım bölgesi olduğunu söyleyen Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, "Brezilya'dan Hong Kong'a, Nijerya'dan Eritre'ye kadar çeşitli ülkelerden gayrimenkul alımı fırtınası başladı. Bahar aylarında da özellikle Kuveyt, Katar gibi Körfez'in zengin ülkelerinden ciddi yatırımların geleceğini söyleyebilirim. Turizm yatırımları öne çıkacak" dedi. Yabancı yatırımcıların borsadaki payı, Ocak 2020'de %66 ile en yüksek seviyelerine ulaşmış, geçtiğimiz haftalarda da %44.23'e kadar gerilemişti. Ocak 2020'den sonra bu payın azalmasında hem pandeminin hem de ülke içindeki düzenlemelerin etkisi bulunuyor. Bir de buna dövizdeki artış eklenince Türkiye, bölgenin en cazip ülkeleri haline geldi. Gayrimenkul, turizm ve sağlık turizmi alanında avantajlı konuma sahip olan Türkiye, bu alanlardan ekonomiye, yabancı para anlamında büyük katkı sağlıyor. TÜİK'in açıkladığı Mart ayı konut satış istatistiklerine göre; Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Süper Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler "Türkiye, rahatlıkla döviz ev yatırım çekebilecek olanaklara sahip bir ülke. Konforlu ve müşteri memnuniyetine önem veren tesislerimiz ve sağlık turizmi alanında başarılı doktorlarımız ile yabancıya güven veren sistemlerimiz var. Ülkemiz ve pandemi nedeniyle dünyamız, şu anda parlak bir dönemden geçmiyor olsa da, önümüzdeki 6 ay içinde bu alanlardaki gücümüze daha fazla yüklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yabancı yatırım çağrısı, bölgesel ve küresel fonların dikkatini çekti" dedi. Türkiye'nin riski az, kazancı yüksek bir pazar olduğunu söyleyen Dr. Ali Gökçiler, "Türkiye her zaman yatırımcılar için güvenli liman oldu. Dünyada en çok ziyaret edilen 6. Ülkeyiz. Turizm yatırımlarımız, dünya sıralamasında yine zirveleri zorluyor" diye konuştu.