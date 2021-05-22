Finansa ilk bulut hizmeti bankacılık dışından geldi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin bu yılın ilk çeyreğinde işlem hacmi 60.8 milyar liraya, aktif toplamı 164 milyar liraya, özkaynak büyüklüğü 28.9 milyara, müşteri sayısı ise 2.5 milyona ulaştı.Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, "Finansal Kurumlar Birliği olarak, tüm sektörlerimiz için zorlu geçen ilk çeyrekteki tüm dalgalanmalara rağmen, üretimin ve ticaretin Türkiye'nin büyümesine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettik. Finansmana erişimi kolaylaştırmak, en önemlisi etkisini genişletmek üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi.Yaşanan olağanüstü sürece rağmen sektörlerin gelişimlerini sürdürmesi adına dijital yatırımlara devam ettiklerini belirten Eke, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenlemesi çerçevesinde finans kuruluşlarına topluluk bulut sistemiyle dışardan altyapı hizmeti alma imkânı getirilmesini takiben, finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti olan 'FKBULUT Ortak Veri Merkezi'nin kurulum çalışmalarını yılın ilk çeyreğinde tamamladık. Aynı zamanda üyelerimizin altyapı taşıma ve geçiş sürecini de başlattık. FKBULUT sistem altyapısı hizmetinin yanı sıra yedekleme, felaket kurtarma gibi standart uygulamalar ile birlikte siber güvenlik, e-posta yönetimi, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi gibi konularda da isteyen üye şirketlerimize hizmet verebilmektedir" diye konuştu.