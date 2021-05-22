Gezegen dostu yeni e-ticaret sitesi

Canlılara ve gezegene duyarlı ürünleri tüketiciyle buluşturmak üzere yola çıkan saricanta.com, gezegen dostu, doğal üretim yapan yerli ve yabancı markaların ürünlerini, ülkemizde her geçen gün sayıları artan bilinçli tüketicilerle buluşturuyor. Gezegenimizi ve üzerindeki canlıları korumaya dayalı yepyeni bir alışveriş anlayışının Türkiye'deki öncülüğünü yapan www.saricanta.com, yüzde 100 doğal, gezegen, hayvan dostu, sağlıklı ürünleriyle Türk tüketicisiyle buluşmaya başladı. Bu alanda duyarlı tüketiciler için önemli bir boşluğu dolduracak Sarı Çanta markası ve onun e-ticaret platformu www.saricanta.com, Kanada'da yaşayan Türk girişimci Şenol Kaya tarafından hayata geçirildi. Yeni nesil bir tüketim anlayışını temsil eden www. saricanta.com'da, farklı kategorilerde gezegen dostu ürünlerin yanı sıra, bütünsel sağlıkla ilgili bir platform olarak kullanıcılarına yazılar, görüşler, ilham veren röportajlar da sunuyor. "Huzurlu bir gelecek, bilinçli bir tüketim kültürü yaratmak için yola çıktık" Sarı Çanta markasının kurucusu ve CEO'su Şenol Kaya, vizyonlarını belirlerken sadece tüketim odaklı ve kâr amacı güden bir sistemi takip etmektense yeni bir yaklaşımın gerekliliğine inandıklarını söylüyor. "Huzurlu bir gelecek, bilinçli bir tüketim kültürü yaratma gayesiyle yola çıktık" diyen Şenol Kaya, sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir ürünler geliştirmek, bu ürünlerin adil ve doğaya saygılı bir şekilde üretilmesine ve kullanıcılara ulaştırılmalarına destek vermek vizyonuyla yola çıktıklarını ifade ederek şöyle devam ediyor: "Sarı Çanta; bütünsel sağlığa ulaşma yolculuğunuzda sizlerle yol arkadaşı olmak için kurduğumuz bir platform. Bu platformda hepsi doğal, katkısız, çevre, hayvan, insan dostu olan ürünleri bilinçli bireylerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütünsel sağlıkla ilgili yazılar, görüşler, ilham veren röportajlarla da daha sağlıklı ve farkındalık içinde, hep birlikte aynı yolda yürümeyi öneriyoruz. Sürdürülebilir dünya için vereceğimiz her katkının kıymetini biliyoruz. Daha iyi bir dünya hayalimiz değil, hepimizin hedefi olsun diyoruz."