Halkbank 83 yaşında

83'üncüyaşını kutlayan Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, "83 milyonun bankası olarak 83'üncü yılımızda da ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duymaktayız" dedi.Finansman imkânları ve bankacılık çözümleriyle Türkiye ekonomisinin hizmetinde olduklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: "Üreten Türkiye'nin güçlü bankası olarak 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koyuyoruz. Özellikle KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmekte, kredilerimizle küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlamaktayız. Ayrıca, bireysel müşterilerimize sağladığımız imkânlarla da toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine destek veriyoruz. 83 milyonun bankası olarak 83'üncü yılımızda ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte bize güvenini esirgemeyen tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Halkbank, bundan sonra da 'Önce Halk, sonra Bankayız' yaklaşımıyla ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir."Bankadan yapılan yazılı açıklamada Halkbank'ın internet ve mobil bankacılık hizmetlerine üye 10 milyonu aşkın müşterisiyle, sahadaki gücünü dijitale taşıdığı belirtildi. Aktif büyüklüğünü yaklaşık 700 milyar TL'ye yükselten Halkbank, çalışan sayısını 23 bin 500 kişiye çıkardı.Şube sayısını 1.017'ye yükselten Halkbank'ın KOBİ kredileri 200 milyar TL'ye, pazar payı ise yüzde 21.5 seviyesine ulaştı. Banka, son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.1 trilyon TL'yi aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğunu da kanıtladı.Halkbank'tan yapılan açıklamada, 2021'in kadın girişimcilere pozitif ayrıcalık tanıdığı bir yıl olarak öne çıkarıldığı hatırlatılarak şöyle denildi: "'Üreten Kadının Bankası' olma misyonuyla hareket ediyoruz. Kadın girişimcilere finansal fırsatlar oluşturarak, kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmeye yöneldi. Özgün çözümleriyle sektörlerin finansmana erişimini sağlamaya odaklanan banka, bu yaklaşımıyla da 'Topluma Değer Katan Marka' ödülüne layık görüldü. Üreten Türkiye'nin en büyük destekçisi olarak tanımlandı. Kendi faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 16 azaltmakla kalmadı, ayrıca 4 bin 500 ton evsel atık ve 2 bin ton geri dönüşüm atığını ayrıştırarak döngüsel ekonomiye kazandırdı."