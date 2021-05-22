Haziranda Rusya temmuzda Avrupa hareketlenir

Türkiye tam kapanma süreçlerini geride bırakırken vaka sayılarını da üçte bir oranına indirmeyi başardı. Günlük 30 bini aşan vaka sayılarından 10 binlere kadar gerileyen Türkiye'nin hedefi ise bu sayıyı günlük 5 binin altına indirmek. Bu kapsamda uzmanlar bu sayılara yaklaşılacağını öngörüyor. Peki neden vaka sayılarından 5 bin vurgusu yapılıyor? Uzmanların verdiği bilgilere göre Avrupa'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasındaki en önemli kriteri nüfusa oranla vaka sayılarının 100 binde 20 ortalamaya ulaşılması. Bunu yakalamak için de günlük vaka sayılarının ortalama 5 binlerde seyretmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın da benzer yönde beklentisi olduğunu aktaran turizmciler, hazirandan itibaren turizm hareketinde hızlanma bekliyor. Turizmciler, "Tam kapanmanın da etkisiyle vaka sayılarındaki gerilemeyi görüyoruz. Rusya'da Türkiye'ye yönelik güçlü bir talep var. Rus hükümeti buna kayıtsız kalmayacaktır. Türkiye'de de çok güçlü bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Hazirandan itibaren Rusya'nın yeniden uçuşlara başlayacağını düşünüyoruz" diyor. Seyahat hareketinin tüm dünyada daraldığını o nedenle rekabetin çok arttığını vurgulayan turizmciler, Avrupa ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor: "Bizim Akdeniz çanağında rakibimiz olan İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler seyahatin AB içinde kalmasını istiyor. O nedenle de AB sürekli vaka oranlarıyla ilgili sınırlamalara gidiyor. Ancak gerek Türkiye'deki tesisler ve sunulan hizmet, gerekse Avrupalının talebiyle ülkemize yönelik kısıtlamaları temmuz gibi kaldırırlar diye düşünüyoruz. Temmuzdan itibaren Avrupalı turist hareketi güçlenir."Avrupa ülkeleri turisti kendi içinde tutmak için farklı tanıtım hamleleri yürütüyor. Örneğin Malta, ülkesine gelen turistlere 200 euro verirken, İtalya, bazı tatil destinasyonlarını 'koronasız bölge' olarak öne çıkarıyor. Yunanistan ise Türkiye gibi bütün personelini aşılama sözü veriyor ancak Yunanistan'da turizmin adalara yayılmış olmasından dolayı bu sürecin zor yürütüleceği belirtiliyor. Tüm bu süreçte Türkiye ise Güvenli Turizm Sertifikası'nı 30 ve üzeri tesislerde zorunlu hale getirdi. Mayıs sonuna kadar turizm çalışanlarını aşılayacak olan Türkiye, çok hızlı bir aşama kaydediyor. Edinilen bilgilere göre turizm çalışanlarının büyük bir bölümü aşılandı. Mayıs sonuna kadar tamamı aşılanmış olacak.Öte yandan Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurtdışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 15 ülke için kaldırıldı. Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerden ülkemize girişlerinde PCR testi talep edilmeyecek. Bu kapsamda özellikle İngiltere'den ciddi bir hareketlilik bekleniyor. İngiltere'nin Türkiye'yi kısa sürede kırmızı listeden çıkaracağını öngören turizmciler, "PCR testi ek bir maliyetti. Bunun kalkması ülkemize talebi pozitif etkileyecek" diyor.Ülkelere göre anlık vaka sayılarını paylaşan worldometers'ın 13 Mayıs verilerine göre Fransa'da günlük vaka sayısı 19 binin üzerindeyken, Almanya'da bu sayı 17 binlerde. Türkiye'nin Akdeniz çanağındaki rakiplerinden biri olan İtalya'da günlük vaka sayıları 8 bini aşıyor. İspanya'da ise bu sayı 5 binlerde geziyor. Türkiye'de ise son verilere göre bu sayı 10 binlere kadar geriledi. Haziran ayına kadar gerek aşılama gerekse tedbirlerle günlük vaka sayılarının 5 bine kadar gerilemesi bekleniyor.