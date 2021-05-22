Massey Ferguson’un MF 8S serisine ödül geldi

AGCO'nun dünya çapında markası Massey Ferguson, yenilikçi MF 8S Serisi traktörleri ile ticari araç kategorisinde "Red Dot Award: Product Design 2021' (2021 Yılı Ürün Tasarımı) ödülüne değer bulundu. Serinin "265 Dyna E-Power Exclusive" modelinin aldığı "2021 Yılın Traktörü" ve "2020 En İyi Küresel Dijital Lansmanı" ödüllerinin ardından, bu son ödülle birlikte MF 8S Serisi, üçüncü prestijli ödülünü kazanmış oldu. Red Dot Award ödülleri için uluslararası bir jüri, 60'tan fazla ülkeden başvuruları değerlendirdi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu binlerce başvuru arasında MF 8S Serisi, "Red Dot Award: Product Design 2021 Award"a layık görüldü. Ödüle ilişkin bir açıklama yapan Massey Ferguson Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Thierry Lhotte, MF 8S Serisi'nin bu özel ödülü almaya hak kazanmasından onur duyduklarını kaydetti. Thierry Lotte, sözlerini şöyle sürdürdü: "MF 8S Serisi ile, jürinin Red Dot: Product Design 2021 Ödülü ile öne çıkardığı traktör tasarımında yeni bir çağı tanımlıyoruz. Çiftçiler tarafından çiftçiler için geliştirilen, yedi yıllık kapsamlı testler ve kapsamlı müşteri danışmanlığının ardından sunulan MF 8S Serisi, radikal tasarımları pratik bir amaç ile birleştiriyor. Üstün bir spesifikasyona sahip olmakla birlikte, aynı zamanda tamamen yeni ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor." Massey Ferguson Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Pazarlama Direktörü Francesco Murro ise, MF 8S Serisinin, Massey Ferguson'un tarım makinelerinde öncü rolünün ilk kilometretaşı olduğunu vurguladı. Francesco Murro, "Çiftçilerin bu serisi yeni traktörleri olarak tercih etmeleriyle birlikte, MF 8S Serisi'nin, sektörünün en prestijli ödüllerini kazanmasından dolayı çok heyecanlıyız. Ancak bu sadece başlangıç. MF 8S ve MF 5S'nin 2020'de piyasaya sürülmesinden sonra, şimdi 2021 yılının sonuna kadar çiftçilerin sade ve güvenilir, akıllı ve bağlantılı makineler talebini karşılayacak yeni lansmanlar yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.