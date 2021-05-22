Milyar dolarlık ihracat hedefleniyor! Türk mühendisler geliştirdi

AB ülkeleri karbonsuzlaşma amacıyla 5. nesil bireysel ve bölgesel ısıtma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Yeşil Mutabakat hedeflerinde karbon salınım azaltma oranını %55 olarak belirleyen AB ülkelerine milyar dolarlık ihracata hazırlandıklarını aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar'a göre, gelecek yıllarda tüm Avrupa geliştirdikleri EHP'li 5. nesil sistemlerle ısınacak. İklim krizine dur diyecek formül olarak görülen Yeşil Mutabakat'a göre AB, karbon salınımını önce %55 oranında azaltmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar koyulan bu hedefe ulaşmada en kilit rol ise ısıtma ve soğutma sistemlerine düşüyor. AB ülkelerinin şimdiye kadar hiç değerlendirilmeyen ve çevrede atık halde bulunan 35 derecedeki ısılarla konfor ısıtması yaparak bunun önüne geçmek istediğini aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, 100 yıllık eski teknoloji ısıtma sistemleri kullanan ülkelerin ihtiyaçlarının atık ısıyı değerlendiren ve fosil yakıt israfına son veren EHP'li sistemlerle karşılanacağını vurguluyor. Karbon salınımını azaltmak ve düşük ısılarda hem ekonomik hem de verimli ısınmak, herkesin hayali. İklimsel krize karşı karbonsuzlaşma amacı güden Avrupa Birliği ülkeleri de bu duruma çare olarak 5. nesil bireysel ve bölgesel ısıtma sistemlerine geçmek istiyor. Ancak bu geçişi sağlayacak teknolojinin olmamasının AB ülkelerindeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getiren Dr. Malik Çağlar, eski binalara sahip olan Avrupa şehirlerinin atık ısıyı değerlendirecekleri sistemlere sahip olmamasının EHP'ye olan ilgiyi daha da artırdığına ve ısı borulu panel radyatör kullanımıyla düşük sıcaklıklarda hem ucuz hem akılcı hem de verimli ısınmanın tüm Avrupa'yı cezbettiğine dikkat çekiyor.