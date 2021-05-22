PTT personeli Kovid-19 dinlemeden çalıştı

Kovid-19 ile mücadele sürecinde vatandaşlara sosyal yardım, maaş, gıda paketi, maske ve kargo ulaştırmak için yoğun bir tempo ile çalışan PTT personeli, şubelerde tüm önlemlerin alınmasına rağmen iş yoğunluğu nedeniyle Kovid-19'dan kaçamadı. Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, vatandaşın mağdur olmaması için PTT çalışanlarının Kovid-19 sürecinde dahi tam kapasite çalıştığını belirterek, "Şubelerde tüm önlemlerin alınmasına rağmen çalışanlar ne yazık ki Kovid-19 sürecinden kaçamadı. PTT'de görevli gişe ve kargo personelinin yarısı Kovid-19 oldu" dedi.

Birlik Haber-Sen Başkanı Budak, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, bir gazetede yayımlanan ve PTT personeline yönelik iftiralar içeren habere yanıt verdi. Budak, "Çalışanların halinden ahvalinden anlamayanlar, emekçinin sözde sözcüsü olan gazeteler, emeğin yanında olduğunu iddia edenler bu süreçte en fazla alın teri döken çalışanlara iftirada bulunuyorlar. Bunların esas amacının PTT'yi yıpratarak devleti yıpratmak isteği olduğunu biliyoruz. Herhalde PTT çalışanlarını makine zannediyorlar. PTT çalışanları hastalanmıyor, Kovid-19'a yakalanmıyor ya da kronik bir rahatsızlıkları bulunmuyor sanıyorlar" dedi.



KAPALI ŞUBE PERSONELİ KOVİD OLDUĞU İÇİN KAPALIDIR

Budak, bazı bölgelerde kapalı şubeler olduğunun yazılmasına ilişkin ise, "Bilinsin ki bir yerde PTT şubesi eğer geçici süre ile kapanmışsa, orada çalışan PTT görevlileri Kovid-19'a yakalanmıştır. PTT çalışanları vatandaşın iş ve işlemlerinin aksamaması için bugüne kadar hiçbir zaman görev başından ayrılmadı, ama onların da insan oldukları ve hastalandıkları unutulmamalı. PTT çalışanları bu dönemde kreşlerin kapalı olması nedeniyle, çocuklarını dahi bırakacak yer bulamadıkları için şubelere getirerek görevlerini o şekilde icra ettiler. Böylesine fedakarca çalışan PTT personeline kimse dil uzatamaz" dedi.



PERSONELİN YARIDAN FAZLASI KOVİD-19 OLDU

Budak, PTT şubelerinde maske, mesafe ve hijyen noktasında tüm önlemlerin alınmasına rağmen yoğunluk sebebiyle çalışanların Kovid-19'dan kaçamadığına dikkat çekerek, "Bu süreçte 2 milyonu aşkın aileye sosyal yardım ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapıldı. Aynı zamanda birçok işlemin yapıldığı bu şubelerde yoğunluk hiçbir zaman azalmadı. Bu sebeple kargo ve gişelerde çalışan PTT personelinin yarıdan fazlası Kovid-19'a yakalandı. Aralarından birçok arkadaşımızda maalesef hayatlarını kaybetti. Bizler PTT çalışanlarının fedakarlığını asla unutmayacağız" dedi.

Budak, kargo çalışanları için de Kovid-19 aşı sırasının bir an önce gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

KAHRAMANLIKLARI ŞANLI TARİHİMİZDE YERİNİ ALACAK



Kovid-19 sürecinde vatandaşı yalnız bırakmayarak kapılarına kadar yardım ulaştıran PTT'nin Genel Müdürü Hakan Gülten, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu süreçte Türkiye genelinde hanelere maaş, yardım ödemesi, gıda paketi ve maske taşıyan PTT işçilerinin özverili çalışmalarına vurgu yaptı. Gülten, "PTT ailemizin koronavirüsle mücadelede ülkemize verdiği bu kahramanca desteğin şanlı tarihimizin sayfaları arasında yer bulacağından eminim" dedi.