Siber fidye saldırılarında patlama yaşanıyor





Üst yönetim ve çalışan bilgi güvenliği farkındalığının artırılması, bilgi güvenliği için antivirüs, güvenlik duvarı gibi gerekli yazılım ve donanım çözümlerine yönelik yatırım yapılması. Kurtarıcı tedbirler ise günümüzde APT olarak adlandırdığımız hedef odaklı saldırılar için gerekli. Bu saldırılar öyle bir aşamaya ulaştı ki en ufak bir zafiyet çok büyük zararlara neden olabiliyor.