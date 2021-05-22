Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.5.2021 06:49 Son Güncelleme: 22.5.2021 07:41

: bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı fiyatları

grafik ve yorumları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının erken dönemlerinden bu yana altın fiyatları hareketliliğini sürdürürken, altın alış satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, "bugün altın fiyatları ne kadar, kaç" TL sorusunun yanıtını araştırıyor. 'dan gelen son verilere göre, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, bugüne ait altında son durum ve dönemlik altın fiyatı grafikleri...

Başta olmak üzere, bankaların ve diğer altın alış satış işlemi yapan kuruluşların altın fiyat aralıkları araştırılıyor. Son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdüren altın fiyatları tarihinde de vatandaşlar için merak konusu oluyor. Başta 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları olmak üzere, canlı ve haftalık/aylık grafikler aşağıda yer alıyor. 22 Mayıs Cumartesi günü 22 ayar bilezik 448 TL, tam altın 3 bin lira iken yarım altın 1592 TL civarında işlem görüyor.

Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,32

SATIŞ: 486,93

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.316,00

SATIŞ: 3.396,00

Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00

SATIŞ: 3.391,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.223,77

SATIŞ: 3.287,27

Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,00

SATIŞ: 1.661,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 812,00

SATIŞ: 831,00

Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 505,37

SATIŞ: 505,12

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA