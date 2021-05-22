Son dakika altın fiyatları: 22 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatları grafik ve yorumları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının erken dönemlerinden bu yana altın fiyatları hareketliliğini sürdürürken, altın alış satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, "bugün altın fiyatları ne kadar, kaç" TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, bugüne ait altında son durum ve dönemlik altın fiyatı grafikleri...

Başta Kapalıçarşı altın fiyatları olmak üzere, bankaların ve diğer altın alış satış işlemi yapan kuruluşların altın fiyat aralıkları araştırılıyor. Son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdüren altın fiyatları 22 Mayıs tarihinde de vatandaşlar için merak konusu oluyor. Başta 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları olmak üzere, canlı ve haftalık/aylık grafikler aşağıda yer alıyor. 22 Mayıs Cumartesi günü 22 ayar bilezik 448 TL, tam altın 3 bin lira iken yarım altın 1592 TL civarında işlem görüyor.