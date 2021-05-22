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Giriş Tarihi: 22.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 22.5.2021 10:10

THY Newark seferlerine başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Newark seferlerine başladı

 yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY ABD'nin New York şehrinde John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'n yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferlerlerine başladı

Newark seferlerinin başlamasıyla Türk Hava Yolları'nın ABD'de sefer düzenlediği uçuş noktası 10'a ulaştı

13 Haziran 2021 tarihine kadar pazartesi , carşamba , cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 kez yapılacak seferler 13 Haziran tarihinden itibaren haftanın her günü yapılacak

Türk Hava Yolları'nın başlattığı seferlerle New York'a seyahat yolcular alternatif bir ulaşım hattı sağlamış olacak. Yolcular Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş 655 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilir.

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THY Newark seferlerine başladı
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