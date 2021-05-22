“Veganzone” 3 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı

Vegan – vejetaryen hayatı benimseyen kişiler için vazgeçilmez bir "super app" olmayı hedefleyen sosyal medya platformu Veganzone, 3 milyon dolar değerleme ile Focus Global Project'ten ilk yatırımını aldı. Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerden vegan – vejetaryenlerin tanışmalarına, ortak etkinlikler düzenlemelerine ve veganlıkla ihtiyaç duyulan her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan Veganzone, henüz Şubat ayında New York'ta kurulmasına karşın bugün Türkiye dâhil 40 ülkeden kullanıcıya ulaşıyor. Veganzone'un Türkiye'de de 7 bin üyesi bulunuyor.Bugüne kadar yerli ve yabancı pek çok girişime yatırım yapan Focus Global Project'den ilk yatırımını alan Veganzone, bu yatırımı yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve etkin olduğu pazarlarda büyümeye ayırmayı hedefliyor. Dünya çapında bir uygulama olma yolunda hızla ilerleyen Veganzone'u ve kitlesini çok önemsediklerini söyleyen Focus Global Project Yönetici Ortağı Kerem Kapancı, Vegan – vejetaryen hayatı benimsemiş kişiler arasında iletişimi ve etkileşimi geliştiren bu projenin ilk yatırımcısı olmaktan mutluluk duyduklarını, Veganzone'a verdikleri desteklerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti.Kerem Kapancı, marketlerde veya kasaplarda satın alınan etlerin üretim aşamasının yağmur ormanlarının yok olmasından, su, toprak ve enerji israfına, havanın ve suyun kirlenmesinden iklim değişikliğinin tetiklenmesine, hayvan ve bitki türlerinin tükenmesinden sera gazlarının artmasına kadar pek çok çevresel etkiye sebep olduğunu hatırlattı. Doğanın korunmasına önem veriyorsak tabağımızdakilerin de nelere neden olduğundan haberdar olmamız gerektiğini, çünkü yiyecek seçimlerimizin de çevresel bir mesele olduğunu dile getiren Kapancı; "Focus Global Project olarak bu tam da bu nedenle Veganzone'a destek olmayı bize ev sahipliği yapan dünyamıza ve doğaya ödediğimiz bir borç olarak görüyoruz" dedi.