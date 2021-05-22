WhatsApp’tan geri adım

RekabetKurumu'nun WhatsApp'ın "veri hırsızlığı" tartışmalarına yol açan sözleşme dayatmasına karşı verdiği girişimler sonuç verdi.WhatsApp, tepki çeken gizlilik sözleşmesi güncellemesinde geri adım attı. Yürütülen soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp, güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini kurula iletti. Ancak dün şirketten yapılan açıklamada "İlgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz. Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs'ta sona erdi. Avrupa ülkeleri gizlilik sözleşmesinden istisna tutuldu.Gelişmeler üzerine Rekabet Kurumu, soruşturma başlattığını, sonuçlanıncaya kadar da tedbir kararı verdiğini duyurdu. Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketten bu konuda bilgi ve belge istedi. Bu süreçte WhatsApp kullanıcılarının büyük bölümü Telegram, Signal ve diğer alternatif platformlara abone olmaya başladı.Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.