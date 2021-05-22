Yapı malzemeleri ihracatta atağa kalktı: Yüzde 37 artış

Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatı ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 oranında artarak 9,1 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat 613 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. Türkiye'nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 196 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta atağa kalktı. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yıl ocaknisan döneminde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 37,7 oranında artarak 9,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 49,6 ile ağaç ve ahşap ürün grubu oldu. Yılın ilk dört ayında en fazla ihracat 613 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı 598 milyon dolarla İsrail takip ederken, Almanya 584 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu. Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yukarı yönlü ivmesi nisan rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 2,6 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 93 artış anlamına geliyor. Yapı malzemeleri sektörü nisanda en fazla ihracatı 172 milyon dolar ile İsrail'e gerçekleştirdi.