5 milyar TL'lik organizasyon

Türk turizminin en önemli gelir kalemlerinden biri olan spor turizminde gelen müjdeli haberler sektörün yüzünü güldürüyor. Dünyada Formula organizasyonlarından sonra en çok izlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı 4-5 Eylül'de, Türkiye MotoFest etkinliği de 1-5 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek. MXGP'nin yanı sıra, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN Euro) ve MX2TEuro olmak üzere aynı hafta sonunda beş şampiyonanın Türkiye etapları gerçekleştirilecek. Motosiklet tutkunları, bir hafta sonunda beş uluslararası yarışı izleyecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak olan, 25'in üzerindeki ülkeden, dünyanın en iyi 120 motosiklet sürücüsünün yarışacağı etkinliğe, 50 bine yakın seyirci katılacak. 180 ülkede, 3.5 milyara yakın kişi tarafından canlı izlenecek olan organizasyonun medya değeri 200 milyon euroyu aşacak. Afyon'un tanıtımı ve turizmini de şahlandıracak olan etkinlik, şehir ekonomisine ise 5 milyar TL'lik katkı sunacak.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, geçen yıl pandemi nedeniyle organizasyonun yapılamadığını belirterek, etkinliğin 4'üncü yılında 3'üncüsünü gerçekleştireceklerini söyledi. Dünyanın en iyi motokrosçularının geleceğini belirten Akülke, "Bu Türkiye'nin motosiklet ekonomisinin gücü ve spor turizmi alanındaki inanılmaz potansiyelinin göstergesidir. Dünya çapında daha birçok motosiklet yarışı Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor" dedi. Organizasyonun önemli bir bölümünün canlı yayımlandığına dikkat çeken Akülke, "Dünyanın gözü burada olacak. Özellikle bu yıl Formula 1 ve Şampiyonlar Ligi Finali'nin iptal olmasıyla Türkiye'de 2021 yılı içinde yapılacak en büyük organizasyon MXGP of Turkey olacak" diye konuştu.AFYON Valisi Gökmen Çiçek, organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Dünyanın en büyük motokrosçularını ağırlayacaklarını aktaran Çiçek, "Bir festival havasında geçen bu organizasyon için pandemi önlemlerini eksiksiz uygulayacağız. Gerek otellerimiz gerekse organizasyon alanında en üst seviyede tedbirler devreye alınacak" dedi. 180 ülkede canlı yayımlanan etkinliğin Afyonkarahisar'ın tanıtımına da çok büyük katkı sunduğunu aktaran Vali Çiçek, "Etkinliği daha önce iki kez düzenledik. Organizasyon sonrası şehrimize gelen yabancı turist sayısında artış oldu. Onlara 'Afyon'u nereden duydunuz?' diye sorduğumuzda bu organizasyondan öğrendikleri bilgisini aldık. Afyon'da 27 bine yakın yatak kapasitesi var. Şehrimizi motosiklet organizasyonlarının merkezi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.AFYONKARAHİSAR Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, bu tür etkinliklerin turizm için can suyu olduğunu belirterek, "Yarış pisti kaplıca bölgesinin yanında. 2019'da otellerimiz yüzde 100 dolmuştu. Hatta o dönemde kamp ve karavan alanlarında da yer kalmadı. Bu yıl yurtdışı uçuşlar açılırsa benzer etki oluşur" dedi.2019'da yapılan yarışmaya 40 bine yakın seyircinin katıldığını anlatan Akülke, "Geçtiğimiz yıl organizasyonun yapılamamasından dolayı bu sayının 50 bine yaklaşacağını öngörüyoruz. Henüz biletler satışa çıkmadan büyük talep oluştu" dedi. Afyonkarahisar'daki organizasyonun medya değerinin 200 milyon euronun üzerinde olduğunu anlatan Akülke, şöyle devam etti: "2019'da Afyon'da yarış dönemindeki kredi kartı ödeme istatistiklerinde ciddi yükseliş var. Festival alanındaki harcamalardan otelde konaklamaya, esnaftan çevre şehirlere kadar yarışmanın katkısı 5 milyar TL'nin üzerinde."