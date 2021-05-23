Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Yaşanan dalgalanma sonrası 24 Mayıs sabahı gram altın 510 TL'den işlem görüyor. Gram altının yanı sıra ONS, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları yükseliş trendinde. Serbest piyasalardan alınan son verilere göre, Çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, 24 Mayıs tarihli altın fiyatları ve dönemlik grafikler yer almaktadır.

Canlı altın fiyatları ve haftalık, aylık fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde %0.19 artışlar 510 TL seviyesine geldi. ONS altın ise 1883 TL seviyesinde seyrediyor. 24 Mayıs sabahı itibarıyla, Gram, ONS, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları ve a Para sayfasına ait dönemlik altın fiyatları grafikleri...