Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları ve haftalık, aylık fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde %0.19 artışlar 510 TL seviyesine geldi. ONS altın ise 1883 TL seviyesinde seyrediyor. 24 Mayıs sabahı itibarıyla, Gram, ONS, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları ve a Para sayfasına ait dönemlik altın fiyatları grafikleri...
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
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YARIM ALTIN
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22 AYAR BİLEZİK
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ONS
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