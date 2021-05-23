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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.5.2021 06:44 Son Güncelleme: 24.5.2021 06:50

Altın fiyatlarında hareketlilik: çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

haftanın ilk işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Yaşanan dalgalanma sonrası sabahı 510 TL'den işlem görüyor. Gram altının yanı sıra , çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları yükseliş trendinde. Serbest piyasalardan alınan son verilere göre,  Çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, 24 Mayıs tarihli altın fiyatları ve dönemlik grafikler yer almaktadır.

Canlı ve haftalık, aylık fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. fiyatları haftanın ilk işlem gününde %0.19 artışlar 510 TL seviyesine geldi. altın ise 1883 TL seviyesinde seyrediyor. sabahı itibarıyla, Gram, ONS, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları ve a Para sayfasına ait dönemlik altın fiyatları grafikleri...

Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.332,00
  • Satış: 3.428,00

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Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.341,00
  • Satış: 3.391,00

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GRAM ALTIN

  • Alış: 509,00
  • Satış: 509,08

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 817,00
  • Satış: 839,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.623,00
  • Satış: 1.677,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 457,59
  • Satış: 489,29

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ONS

  • Alış: 1.881,26 $
  • Satış: 1.881,54 $

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Altın fiyatlarında hareketlilik: 24 Mayıs çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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