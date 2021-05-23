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Giriş Tarihi: 23.5.2021

ATP halka açılıyor

ATP halka açılıyor
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz başvurusu onaylandı. 27-28 Mayıs'ta iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi perşembe günü başlıyor. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.5 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Payların 3 Haziran'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, "ATP, global hedefleri olan bir teknoloji şirketi. Ürünleşmeyi ve markalaşmayı öne çıkmayı başarmış durumda" dedi.
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ATP halka açılıyor
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