CHP'nin algı operasyonunu çökerten rakamlar: İşte madde madde 'Pandemi' destekleri

Pandemi salgınında bir yıl geride kalırken Hükümet, salgından etkilenen esnaf ve işletmelere hibe yoluyla ciro kaybı, kira , gelir kaybı desteği verdi. Bu ödemelerin yıl sonuna kadar 9,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Bu süreçte, esnaf ve işletmelere yönelik vergi oran indirimleri yapıldı, vergi ve sigorta primi ödemeleri ertelendi.
İŞTE MADDE MADDE DESTEKLER
AK Parti verilerine göre vergi indirimleri 26,2 Milyar,vergi ve sigorta prim ertelemeleri 4 Milyar TL'ye ulaştı.20Mayıs 2021 tarih ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza (5.000 ve 3.000 lira) 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verilmesine karar verildi.
Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemeleri yapıldı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroları 2019'daki cirolarına göre %50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak verildi.
Destekten, 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalandı.
14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile iş yeri kira olan esnafa yönelik olarak kira desteği ödemesi başlatıldı. Bu kapsamda 250 milyon TL doğrudan kira desteği verildi. Bu ödemeler Büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL olarak hibe edildi.
14 Aralık 2020'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uygulandı, sonra süre 1 ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Bu kapsamda, 160.065 işletmenin başvurusu onaylanmış yaklaşık 250 milyon TL ödeme yapıldı.
14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile basit usule tabi 806.871 vatandaşa ve kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432.567 esnafa 3 ay süreyle 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştirildi.
Hibe şeklinde verilen desteklerden; taksi, dolmuş ve otobüs işletmecileri, pazarcılar, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, lokantalar, pastaneler, kadın ve erkek kuaförleri, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin faydalanmasına ve böylece esnafımıza ayda 1 milyar 240 milyon TL olmak üzere yaklaşık 3,7 milyar TL tutarında bir ödeme yapılmasına imkan sağlandı..
30 Nisan 2021 itibarıyla bahse konu destek bir ay uzatıldı. Bu güne kadar söz konusu destekten faydalanmak üzere başvuran 1.033.589 esnafın başvurusu onaylandı. 3.1 milyar lira destek ödemesi gerçekleşti.1 ay daha yapılacak 1 milyar 260 milyon liralık ödeme ile toplamda 4.4 milyar ödeme gerçekleşmiş olacak.
Mart 2020-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 15 milyar TL, Ocak 2021-Nisan 2021 döneminde 11,2 milyar TL vergiden vazgeçildi. Bazı hizmetlerde uygulanan KDV oranında indirime giderek, işyeri kiralama hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri,
Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile daha küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bazı bakım onarım faaliyetlerinde (Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünleri, evde kullanılan elektrikli cihazlar, bilgisayarlar, iletişim araç ve gereçleri vb) uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
Eğitim hizmetleri, yiyecek-içecek, sinema, tiyatro,müze ve konaklama hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülürken, sinema biletleri üzerinden yüzde 10 olarak alınan eğlence vergisi oranı 1 Haziran 2021 tarihine kadar sıfırlandı.
Kira ödemelerinde kolaylıklar sağlayıp, kira stopaj oranlarını düşürüldü.
31.7.2020'de kiralardaki stopaj oranını yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.Daha sonra uygulama süresini 1.1.2021 tarihinden başlamak üzere 31.5.2021 tarihine kadar 5 ay uzatıldı.
Faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde yer alan yaklaşık 2.5 milyon mükellefin muhtasar, Katma Değer Vergisi (KDV) ve sosyal güvenlik primlerinin 2020 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ödemelerini 6'şar ay ertelendi.
Benzer şekilde 2020 yılı sonunda faaliyetlerine tamamen ara verilmesine karar verilen mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini de mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar ötelendi.
YİNE ÇARPITMA YİNE ALGI
CHP'li Öztrak, önceki gün düzenlediği basın toplantısında,"Erdoğan bizim zorumuzla çiftçiye, esnafa kaşıkla verdiği destekleri, kepçeyle geri alıyor. Kimi esnafa 3, kimi esnafa 5 bin lira bir defaya mahsus destek vereceğini söyledi. Salgının üzerinden 437 gün geçmiş, bu ilk karşılıksız hibe. Güne böldüğünüzde 6 lira ile, 11 lira düşüyor. Esnaf salgın nedeniyle aylardır kapalıydı. Esnaf bu destek ne yapacağını düşünüyordu, akaryakıta gelen zamla esnaflar umudunu yitirdi." Diyerek çarpıtma rakamlarla kamuoyunu yanıltmak istemişti.