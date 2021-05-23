CHP'nin algı operasyonunu çökerten rakamlar: İşte madde madde 'Pandemi' destekleri

İŞTE MADDE MADDE DESTEKLER

AK Parti verilerine göre vergi indirimleri 26,2 Milyar,vergi ve sigorta prim ertelemeleri 4 Milyar TL'ye ulaştı.20Mayıs 2021 tarih ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza (5.000 ve 3.000 lira) 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verilmesine karar verildi.

Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemeleri yapıldı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroları 2019'daki cirolarına göre %50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak verildi.

Destekten, 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalandı.

14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile iş yeri kira olan esnafa yönelik olarak kira desteği ödemesi başlatıldı. Bu kapsamda 250 milyon TL doğrudan kira desteği verildi. Bu ödemeler Büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL olarak hibe edildi.

14 Aralık 2020'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uygulandı, sonra süre 1 ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Bu kapsamda, 160.065 işletmenin başvurusu onaylanmış yaklaşık 250 milyon TL ödeme yapıldı.