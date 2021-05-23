Sağlık kioskları teması azaltacak

KOVID-19salgını boyunca insanlar hastaneye gitmeyi erteledi. Arçelik'in Türk mühendisleri tarafından inovatif bir çözüm olarak geliştirilen, kullanıcıların tansiyon, EKG gibi temel ölçümlerini hızlı ve yardım almadan gerçekleştirmesini sağlayan Corensis Sağlık Kiosku, hastalar ve sağlık personellerinin temasını azaltarak, çıkan sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personelinin erişimine sunuyor. Sağlık personelleri, ölçüm sonuçlarını hastane yönetim sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor, böylece hastayla temas etmeden sonuçları yorumlayarak ilave testlere ihtiyaç olup olmadığına karar verebiliyor. Intel'in Kovid-19 ile mücadeleye yanıt veren teknoloji girişimlerini desteklemek üzere başlattığı "Intel Pandemic Response Technology Initiative" programı kapsamında tasarlanan Corensis'de Intel çipler kullanılıyor.A' Design Awards, Good Design Awards, Medtech Breakthrough Awards ve DoktorClub Ödülleri'nden 5 ödülle dönen yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, Intel'in Kovid-19 döneminde başlattığı "Intel Pandemiyle Mücadele Teknolojisi Girişimi" programından Avrupa'daki en büyük payı alarak 425 bin dolarlık bir kaynak yarattı. Yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, acil servislerde hastaların sağlık personelleri ile temasını azaltarak, oksijen satürasyonu, EKG, tansiyon, solunum, nabız, ateş, boy ve kilo gibi temel sağlık ölçümlerini yapabilmelerine imkân tanıyor, sonuçlarını otomatik ve anlık olarak sağlık personeli erişimine sunuyor. Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "Corensis Sağlık Kiosku, Covid-19 pandemisi ve dünyada yaşanan normalleşme sürecinde, sağlık çalışanlarının verimli çalışmasının sağlanması, hasta ile temasın minimumda tutulması ve hastaya en kısa sürede tanı konabilmesine destek olacak bir ürün. Corensis Sağlık Kiosku ile hedefimiz, hastaların EKG, tansiyon gibi temel sağlık ölçümlerini kendi kendilerine gerçekleştirmesini sağlamak. Böylece hastaların, sağlık verilerini tek noktadan yönetebilecekleri ve hatta online doktor görüşmelerini gerçekleştirebilecekleri sağlık noktaları olarak konumlayarak, Corensis Sağlık Kiosku'nu iş yerleri, aile sağlığı merkezleri, okullar, havalimanları, eczaneler gibi birçok farklı noktada kullanıma sunabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.