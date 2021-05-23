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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Şampiyonluğu kaybetti, borsada kazandı

Şampiyonluğu kaybetti, borsada kazandı
15 Mayıs'ta oynanan maçlar sonucu ligi üçüncü sırada bitirebilen ve şampiyonlukla birlikte ikinci sırada yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayaline de veda eden Fenerbahçe, borsada ise rakiplerine fark attı. Fenerbahçe bu hafta borsada işlem gören 430 şirket arasında yüzde 33.59 ile en fazla yükselen hisse senedi oldu. Şampiyon Beşiktaş geçen hafta yüzde 20 düşerken, Galatasaray yüzde 1.5 değer kaybetti. Trabzonspor ise yüzde 14 yükseldi.

2021'İN LİDERİ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın hisseleri bu yıl yüzde 80 yükselirken, Fenerbahçe yüzde 6.2 prim yaptı. Ali Koç'un başkan seçildiği Haziran 2018'den bu yana geçen 3 sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri bu dönemde rakiplerinin gerisinde kaldı. 3 Haziran 2018'den bu yana Beşiktaş yüzde 225, Trabzonspor yüzde 175, Galatasaray yüzde 87 değer kazanırken, Fener'deki yükseliş yüzde 67'de kaldı.
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Şampiyonluğu kaybetti, borsada kazandı
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