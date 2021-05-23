Son dakika... Milyonlarca vatandaşa yeni yapılandırma geliyor: Yüzde 90 indirim yapılacak...

Son dakika haberi... Kamuya olan vergi, prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Yasanın detayları da belli olmaya başladı. Yasa çıktıktan sonra başvurular başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Borcunu yapılandıranlar ilk taksitlerini Eylül ayında ödeyecekler. Yeni yasa ile vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı.