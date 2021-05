THY Newark seferlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ABD'nin New York şehrinde John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferlerine başladı. İstanbul Havalimanı'ndan dün saat 18.40'da kalkan Boeing 787 tipi THY uçağı yerel saat ile 22.35'te Newark Liberty Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. İlk sefer nedeniyle Liberty Havalimanı'nda düzenlenen törene THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve davetliler katıldı. Törende konuşan Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları olarak pandemi döneminin zorluklarına rağmen gelecek hedeflerine uçmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Newark da bizi hedeflerimize taşıyacak uçuş noktalarımızdan biri olacak. Bununla birlikte, misafirlerine en fazla ülkeye uçma ayrıcalığı sunan havayoluyuz ve inanıyorum ki Newark havacılık endüstrisindeki payımızı artırmamıza da önemli bir katkı sağlayacaktır." Yahya Üstün ise yaptığı konuşmada "ABD'deki 10. uçuş noktamız olan NJ Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na ilk seferimizi gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı. THY, Newark'a 13 Haziran 2021'e kadar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran tarihinden itibaren ise uçuşlar haftanın her günü yapılacak. Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş bilet ücreti 655 dolardan başlıyor. İstanbul Havalimanı -Newark hattında TK- 29 sefer sayılı uçuşlar, pazartesi, çarşamba, cuma , ve pazar yerel saat ile 18.40'da yapılacak. Newark-İstanbul Havalimanı arasında TK-30 sefer sayılı uçuşlar ise pazartesi, salı, perşembe ve Cumartesi yere saat ile 00.05'de gerçekleştirilecek.