Bitcoin kaç TL? 24 Mayıs Bitcoin ne kadar, neden düştü? İşte, canlı ve anlık fiyatı

Kripto para birimleri, özellikle boğa piyasası dönemlerinde ve salgın döneminde yatırımcıların dikkatini çeken finans konuları arasında yer alıyor. Başta Bitcoin olmak üzere, LTC, XRP gibi kripto para birimlerinin fiyatları da merak konusu oluyor. BTC Türk gibi Türk kripto para borsaları ve Binance gibi global kripto para borsalarında mevcut fiyatlara göre, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mayıs Cuma sabah saatleri itibariyle BTC, XRP, LTC fiyatları...
BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI
1 Bitcoin = 302,480.96
LITE COIN NE KADAR? LTC FİYATI TL KARŞILIĞI
1 LTC = 1.312,40
1 RİPPLE NE KADAR? XRP FİYATI TL KARŞILIĞI
BITCOIN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Son günlerde dünyanın gündeminde olan kripto para birimi Bitcoin fiyatlarındaki rekor yükselişle beraber adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında biyografi kısmına koyduğu etiketle fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran bu yatırım aracı dikkatleri üzerine çekiyor.
BITCOIN NEDİR?
Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.
Bitcoin sahibi olmak için çeşitli platformlar üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın alabilirsiniz...