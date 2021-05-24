Bitcoin'de rüzgar tersine döndü! Elon Musk'ın attığı tweet sonrası...

Bitcoin gelen haberlerle çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara damga vuran Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.

Daha önce Bitcoin için çok fazla enerji sarf edildiği için Tesla ürünlerinin Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Musk'tan yeni bir açıklama geldi.