Dört yılda ekonomiye 1.1 trilyon TL destek

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, 83'üncü kuruluş yıl dönümünde Türkiye'de modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Son 4 yılda ekonomiye 1.1 trilyon lirayı aşan destek sağladık. Bu destek, reel sektörün her zaman yanında olduğumuzun kanıtıdır" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde 1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank'ın, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ve gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Arslan, Halkbank'ın müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlara değer sunma yöntemini dijitallleşme ekseninde yeniden yapılandırdıklarını söyledi. İnternet ve mobil bankacılık hizmetlerine üye 10 milyonu aşkın müşterisiyle sahadaki gücünü dijitale taşıyan Halkbank'ın, finansal etkinliğini ekonomik performansına yansıtarak aktif toplamını mart sonu itibarıyla 692.9 milyar liraya yükselttiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti: "Aktif büyüklüğümüzü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 artırdık. Çeşitli meslek gruplarına özel çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeye odaklanan bankamız, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla nakdi kredilerinde yüzde 30.3 artış sağladı. Toplam kredilerimizi de aynı dönemde yüzde 30.8 artışla 577.7 milyar liraya yükselttik. Bankamız, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37.6 büyüme başarısı yakalarken, toplam mevduatımızı da yüzde 44.1 artışla 471.6 milyar liraya ulaştırdık." Arslan, çalışan sayısını 23 bin 500 kişiye yükselttiklerini belirterek, "Son bir yılda 11 yeni şube açarak toplam şube sayımızı bin 17'ye çıkardık" dedi.