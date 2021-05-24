Güneşte YEKA patlaması

Güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına ilişkin program kapsamında, 24-27 Mayıs'ta toplam 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapılacak. Bakanlıkta düzenlenecek yarışmalara başvuru sahipleri en fazla iki yetkili temsilciyle katılabilecek. Mini YEKA GES projeleriyle çeşitli bölgelerde toplam bin megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor. ANKARA