Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Güneşte YEKA patlaması
Giriş Tarihi: 24.5.2021

Güneşte YEKA patlaması

Güneşte YEKA patlaması
Güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına ilişkin program kapsamında, 24-27 Mayıs'ta toplam 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapılacak. Bakanlıkta düzenlenecek yarışmalara başvuru sahipleri en fazla iki yetkili temsilciyle katılabilecek. Mini YEKA GES projeleriyle çeşitli bölgelerde toplam bin megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor. ANKARA
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneşte YEKA patlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA