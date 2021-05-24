3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, tek sefer olmak üzere pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 bin TL ile ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği yapılacağı belirtilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği başvuru tarihleri paylaşıldı. Bu gelişme ile beraber hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularına yanıt aranmaya başlandı.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlayacak. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI VE ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri şartları...