Karantina dönemini fırsata çevirdiler! 3 kız kardeşin müthiş girimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sürecinde, evde kendilerine yaptıkları granola barları internete yükleyen 3 kız kardeş büyük bir girişimcilik örneğine imza attı.

Gastronomi mezunu Rümeysa Uslu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan Berşan Uslu ve Sedef Uslu, evde oldukları dönemi verimli geçirmek adına sağlıklı bir atıştırmalık yapmaya karar verdi. Bunun için yulaf, hurma ve bal gibi ürünleri çeşitli kuruyemişlerle karıştırarak granola bar yapmaya başladı.

Kız kardeşlerin yaptığı bar çevresindekilerce de çok beğenilince üretimi arttırarak internek üzerinden online olarak granola bar satışı yapma kararı aldılar. Kardeşler, yaptıkları granola barlarını hem sağlıklı hem de özel paketler haline getirerek insanların beğenisine sundu. Barlardan şık demetler yapan Uslu ailesi, müşterilerinin damak zevkine uygun barlar üretmeye başladı.

Üretim süreçleri hakkında konuşan Sedef Uslu, kız kardeşi Berşan Uslu'nun barların içeriğiyle ilgilendiğini, Rümeysa Uslu'nun ise barları özel karışımlarla hazırladığını anlattı. Sipariş üzerine barlara çikolata da eklediklerini belirten Uslu, kişiye özel granola bar buketi hazırladıklarını dile getirdi.

Hem göz hem de damak zevkine hitap edecek bir üretim yaptıklarının altını çizen Sedef Uslu, "Evde kaldığımız süreçte hem enerjimizi düzenli tutacak hem de protein alabileceğimiz granola barlar ürettik. Bunları da buket olarak sevdiklerimizle paylaşmaya karar verdik. Etrafımızdan çok fazla teşvik aldık. Biz de herkesin beğenebileceğini düşünerek üretip satmaya karar verdik" diye konuştu.