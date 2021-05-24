Pandemi döneminde siber saldırılar arttı! Uzmanlar uyarıyor ilk hedef orası...





Oysa karşılaşma oranımızın çok yüksek olduğu oltalama saldırıları hakkında bilgi sahibi olmak, bankacılık gibi kritik işlemlerin yapıldığı adreslerde URL'nin güvenli olup olmadığını kontrol etmek ve karakter, rakam ve harf bakımından zengin, güçlü şifreler oluşturmak gibi basit önlemler siber tehlikelerin önüne geçmede çok etkili. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına imkan veren firewall ve antivirüs gibi çözümlerin kullanılmasıysa artık her internet kullanıcısı için bir teminat niteliğinde.