Son dakika | Bakan Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar: Yeni müjde gelecek mi?

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak.