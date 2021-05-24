Son dakika | Bakan Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar: Yeni müjde gelecek mi?

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AHaber-APara ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Dönmez Karadeniz'deki çalışmalar kapsamında işbirliği yapıldığına dikkat çekerek, "Fatih Sondaj Gemisi kuyu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak." dedi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ
Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak.
Doğu Akdeniz'de kıyı uzunluğu en yüksek ülke Türkiye. Doğu Akdeniz'de gaz emaresi gördüğümüz yerlerde yeni sondajlar yapacağız. Açtığımız kuyularda potansiyel olduğunu düşünüyoruz.
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