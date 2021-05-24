Turistlere balayı rehberi

Kültürve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de en çok tercih edilen 10 balayı merkezini açıkladı. Balayı merkezleri, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. Bakanlığın turistlere balayı önerileri şöyle:İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Çiftler, Boğaz manzarası eşliğinde şehir ışıklarının tadını çıkarabilirler.Antalya, kültürel ve doğal güzelliğin, turkuaz mavisi suların, renkli çarşıların, gün batımları ve ay ışığının aydınlattığı gökyüzü, önemli tarihi yerler ve çarpıcı manzaraların mükemmel bir karışımını sunuyor.Rüya gibi anlar yaratmak için gizemli Kapadokya doğru seçim. Gün doğumundan sıcak hava balonu turundan peri bacalarının kuşbakışı görüntüsüne kadar buradaki her deneyim size bir peri masalının parçası olduğunuzu hissettiriyor.Bodrum masmavi manzarası ve muhteşem begonvillerle bezeli beyaz badanalı evleriyle cennet gibi bir sahil. Çeşitli cazibe merkezleri ve görkemli deniz ürünleri mutfağı ile inanılmaz bir yer.Sakin ve daha tenha yerlerde vakit geçirmeyi tercih edenler için Marmaris, Göcek ve Fethiye mükemmel destinasyonlar.Yol gezisi, birlikte romantik ve kaliteli zaman geçirmek için başka bir seçenek. İzmir'den başlayabilir, Çeşme'de plajların tadını çıkarabilir, Alaçatı'nın taş evlerinden birinde konaklayabilir, Urla'nın enfes bağlarına devam edebilirsiniz./ANKARA