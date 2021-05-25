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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:23

AnadoluJet, Sofya- Antalya uçuşlarına başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
AnadoluJet, Sofya- Antalya uçuşlarına başladı

Anadolujet Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan Antalya seferlerine başladı

Anadolujet Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Antalya seferlerine başladı

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Anadolujet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı uçuş ağına ekleyerek uçtuğu uluslararası nokta sayısını 47'ye çıkardı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilecek seferler Sofya Havalimanı'ndan saat 13.45'te, Antalya Havalimanı'ndan ise saat 11.00'de düzenlenecek.

Yolcularının ve uçuş ekibinin sağlıklı ve güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için hijyen önlemlerini yüksek standartlarda düzenli olarak uygulayan AnadoluJet'in yolcuları 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkı bulunuyor.

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AnadoluJet, Sofya- Antalya uçuşlarına başladı
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