Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Turizm' açıklaması!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın dün gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ersoy, turizm çalışmaları kapsamında yaptığı Rusya ziyaretiyle ilgili, "Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Avrupa ve yurt dışı 2 haftalık ortalamaya bakıyor. İstikrar devam ederse inşallah, onlar zaten takip ediyorlar" dedi.

'5 BİNİN ALTINA GELMEMİZ LAZIM'

Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki uçuşların tekrar başlamasına ilişkin vaka sayısında sınır belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine, "Geçen seneki sınırların üstünde kabul etmeleri lazım; çünkü geçen seneki sınırlara göre, dünyada hiç kimse hiç kimseye açamaz. Şu anda vaka sayıları olumlu seyrediyor. 5 binin altını görmemiz lazım yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım" diye konuştu.

Rusya'nın Çin aşısına yaklaşımının negatif olmadığını, bunu gördüğünü söyleyen Ersoy, uçuşların kısıtlı da olsa devam ettiğini anımsattı.

'AB İLE GÖRÜŞMELER VE ZİYARET OLACAK'

AB ülkeleriyle turizmin açılması konusunda görüşmelerin de devam ettiğini söyleyen Ersoy, "Önümüzdeki hafta da çok yoğun görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, zaten AB değil ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor. AB ile görüşme de olacak, ziyaret de olacak. AB ülkeleri yeni bir prensip kararı aldılar, çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Çift aşı bizim için de geçerli zaten" dedi.

'İNGİLİZLERDEN OLUMLU GELİŞME BEKLİYORUM'

Bakan Ersoy, ziyaret gerçekleştirilecek ülkelerin hangileri olacağına ilişkin ise "İngiltere'yle zaten düzenli görüşüyoruz, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle beraber görüşüyoruz. Onların trafik lambası sistemi var, onunla uyumlu veri akışını biz sağladık zaten. Sağlık Bakanlığı çok yoğun görüşmeye başladı. Teknik konular olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi lazım. Artık İngilizlerle aynı dili konuşuyoruz. Onlar 3 haftada bir değerlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum açıkçası" diye konuştu.

'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKAMIZ ÇOK ETKİLİ'

AB ülkelerinde uygulanan tüm aşıların Türkiye tarafından kabul edildiğini söyleyen Ersoy, "Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde veri yok, verileri de topluyorlar şu anda" dedi.

Bakan Ersoy, geçen sene 15 milyon turist hedefleri olduğunu ve 16 milyon gerçekleştiğini belirterek, "Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin, ona göre biz de tekrar bir yorum yapacağız. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" diye konuştu.

İç turizmin ay bazında değerlendirildiğinde geçen seneye göre yoğunlaştığını belirten Ersoy, "Bizim 'Güvenli Turizm' sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.