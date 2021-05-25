İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi için tarih belli oldu!

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ TARİHE KARIŞTI

Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Böylece, İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.