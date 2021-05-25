Son dakika haberi... Milyonlara yeni kredi fırsatı: Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

6 AY ÖDEMESİZ DESTEK

Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek. İlk taksit ödemelerinin daha önceki kredi desteklerinde olduğu gibi 6 ay ödemesiz olması durumunda ilk taksitler gelecek yıl ödenecek.