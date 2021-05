THY’ye dört ödül birden

Havayolu şirketlerinin seyahat setlerini ve yolcuya sunduğu hizmetleri ödüllendiren Travel Plus organizasyonu, Türk Hava Yolları'nı 4 ayrı kategoride ödüle layık gördü.



Yarışma kategorilerinin içeriği bu yıl salgın süreci ile uyumlu olarak hijyen, sürdürülebilirlik ve sağlık alanlarındaki yeni standartlar göz önüne alınarak şekillendi.



Bu kapsamda THY'nin yolcularına sunduğu hijyen seti, battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlemesinde plastik poşet yerine kullandığı kompost ambalajlar, çocuk yolcular için tasarlanan oyuncak setleri, uçak içi eğlence sistemi PLANET aracılığıyla yolcu sağlığı için sunulan hizmetler farkındalık kategorilerinde 'Gold' statüsünde ödüllendirildi.



UÇUŞ SÜRESİNE GÖRE FARKLI HİJYEN SETLERİ



THY'nin yolcularına güvenli bir seyahat için tasarladığı hijyen kitleri içerisinde uçuş süresine göre maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanları yer alıyor. Sette yer alan ürünler, rakiplerine göre tasarım, içerik ve kalite açısından farkını yansıtarak 'Gold' statüsünde ödüle layık görüldü.

Havacılık sektöründe çevre bilincinin her geçen gün daha da önem kazanmasının ardından sürdürülebilirlik kategorisinde de ödüller veriliyor. THY yolcularına sunduğu battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlenmesinde plastik poşet yerine yüzde yüz biyolojik olarak parçalanabilir (çevre dostu özel bir ambalaj kullanılıyor. THY'nin doğa dostu ürünleri, çevresel bir soruna getirdiği çözümle rakiplerinin arasından sıyrılarak 'Gold' statüsünde ödüllendirildi.



PLASTİK YERİNE AHŞAP OYUNCAKLAR



THY sağlık kategorisinde ise iki farklı alanda ödüllendirildi. THY dış hat seferlerinde çocuk yolcularına sunduğu oyuncak setleri plastik yerine ahşap oyuncaklar tercih ediyor. THY'nin Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı broşürler ve yaşam alanı tehdit altında olan hayvan figürlerinden oluşan 'Oyuncağım Doğadan' konseptli oyuncaklar ile birlikte çocukların çevre bilincine katkı sağlıyor. Üretiminde Adventure firması ile işbirliği yapılan bu proje, Travel Plus organizasyonu tarafından yine "Gold" statüsünde ödüle layık görüldü.



Sağlık kategorisindeki bir diğer ödül ise uçak içi eğlence platformu PLANET aracılığıyla yolculara sunulan farkındalık kategorisine verildi. Uçak içi medya platformu PLANET'e eklenen içerikler uçuş sırasında yolcuların kendilerini daha rahat hissetmesini ve konforlu bir uçuş deneyimi yaşamasını sağlıyor. Özellikle uzun uçuşlarda yolcuların uyku kalitesinin artmasına yardımcı olan içerikler arasında stresi azaltma, sakinlik, motivasyon, bilinçli farkındalık, beden sağlığı ve nefes kontrolü gibi konular yer alıyor. Çocuklar için özel hazırlanmış videolara da yer verilen platformda, 9 farklı dilde içerikler sunuluyor. Seyahati daha konforlu bir hale getirmeyi amaçlayan bu kategori, Travel Plus organizasyonu tarafından "Gold" statüsünde ödüllendirildi.