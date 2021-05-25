Yabancı turist sayısı nisanda 32 kat arttı

Geçen yıl pandeminin etkisiyle neredeyse sıfırlanan yabancı turist sayısı, hızlanan aşılama ve salgının yavaş yavaş kontrol altına alındığına ilişkin verilerle birlikte yükselişe geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2020'nin nisan ayında 24 bin 238 olan yabancı turist sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 bin 162 artarak 790 bin 687'ye çıktı. Yılın ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 2 milyon 743 bin olarak gerçekleşti.Yılın ilk dört ayında gelen yabancılar arasında en fazla payı 552 bin 48 kişi ile Rusya Federasyonu aldı. Rus vatandaşların tüm ziyaretçiler içindeki payı yüzde 20.1'i buldu. Nisan ayında en yüksek ziyaretçi 156 bin 133 ile yine Rusya'nın oldu. Rusya'nın nisan ayındaki payı yüzde 19.8 oldu. Nisan ayında 77 bin 835 ile Ukrayna ikinci sırada yer alırken, Almanya 54 bin 135 ile üçüncü oldu. Yılın ilk 4 ayında en fazla turist gönderen ikinci ülke 194 bin 384 ile İran oldu.