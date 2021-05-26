6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek

Salgınla mücadele sürecinde, bakanlıkça ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklere ilişkin bilgileri paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 ildeki bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV), ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere her ay gönderilen periyodik payları 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkardık. Ayrıca, toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 adet ek periyodik payı da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaştırdık" dedi.Salgın Sosyal Destek Programı'nın ilk fazında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık ödenen yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira nakdi yardımda bulunulduğunu anımsatan Yanık, ikinci fazda ise ilk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği SYDV tarafından belirlenen hanelere, hane başı yine 1.000 lira nakdi yardım sağlandığını belirtti. Yanık, üçüncü faz ödemeleri kapsamında ise salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelen hanelere 1.000'er lira ödeme yapıldığını söyledi.