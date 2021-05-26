Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek
Giriş Tarihi: 26.5.2021 07:00 Son Güncelleme: 26.5.2021 07:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı : 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Kovid-19'la mücadele döneminde hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 6 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıklarını bildirdi

Salgınla mücadele sürecinde, bakanlıkça ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklere ilişkin bilgileri paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 ildeki bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV), ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere her ay gönderilen periyodik payları 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkardık.



Ayrıca, toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 adet ek periyodik payı da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaştırdık" dedi.



Salgın Sosyal Destek Programı'nın ilk fazında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık ödenen yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira nakdi yardımda bulunuldu.

Haver Farma Hastaların Yanında
Haver Farma Hastaların Yanında



Yanık, ikinci fazda ise ilk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği SYDV tarafından belirlenen hanelere, hane başı yine 1.000 lira nakdi yardım sağlandığını belirtti.



Yanık, üçüncü faz ödemeleri kapsamında ise salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelen hanelere 1.000'er lira ödeme yapıldığını söyledi.

Sosyal destek ödemesi alanlara müjde… Devlet o aileye sahip çıktı! O bebeğe devlet sahip çıktı

Haver Farma Hastaların Yanında
Haver Farma Hastaların Yanında
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA