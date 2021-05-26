Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 6 milyon ihtiyaç sahibine sosyal destek

Salgınla mücadele sürecinde, bakanlıkça ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklere ilişkin bilgileri paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 ildeki bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV), ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere her ay gönderilen periyodik payları 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkardık.