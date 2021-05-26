Esnafa 3-5 bin lira hibe desteğinde son dakika: Başvurular başladı! İşte detaylar...

1.2 MİLYON ESNAFA GELİR KAYBI DESTEĞİ

Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı, bu kapsamda yapılan ödeme de 3.2 milyar lira oldu. Gelir kaybı desteği şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 166 bin kişiye 4 ay süreyle toplam 250.5 milyon lira kira desteği verildi. Ciro kaybı desteği kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78.2 milyon lira ödendi.