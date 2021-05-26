Halka açılan şirkete 2 puan vergi indirimi

Kurumlar Vergisi'nde yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kurumlar Vergisi Genel Tebliği dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde yapılacak vergilendirme esasları, Borsa İstanbul'da ilk defa işlem görecek şirketlere vergi indirimi, kurumlar vergisinde kademeli düşüş düzenlemeleri yer aldı. İndirimli orandan yararlanabilmek için payların Borsa'da 17 Kasım 2020'den sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekiyor.2 puanlık indirim için en az yüzde 20 oranındaki halka açıklığın beş dönem korunması gerekiyor. İndirim, halka arz şartı sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanacak. Söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri kazançlarına yönelik olacak. Tebliğde, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap ettikleri tarih itibarıyla herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmayacağı hükme bağlandı.KURUMLAR vergisi mükelleflerinin 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/ geçici vergi alınacak. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi tahsil edilecek.