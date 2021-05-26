Kripto borsada güvenlik şart

Bitcoin'in çıkışında ve sonrasında tüm kripto paraların işlemlerinde temel özelliklerden biri alım veya satım işlemlerinin kişiden kişiye olması. Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden biri olan işlemlerin merkeziyetsiz olması gerekirken kripto paraların sadece dörtte biri kişiden kişiye yapılıyor. Kalan miktarı satış ya da alış yönünde platformlar yapıyor. Bu platformların öncülerinden biri olan Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin, sağlam sermaye yapısının ve finansal gücün de bu nedenle çok önemli olduğunun altını çizdi. Şahin, "Yüzde 20-25 gibi bir oranda işlem kişiden kişiye yapılıyor şu anda. Satış veya alışın geri kalanı platformlar tarafından yapılıyor. Örneğin 100 milyonluk bir varlığa karşı 500 milyonluk bir risk alınıyor" dedi.Risklerin olduğu piyasada düzenlemenin şart olduğunu ve burada işini doğru yapanların ayakta kalacağını belirten Arif Şahin, "Bu nedenle sağlam ve güçlü sermaye yapısına özel önem veriyoruz. Ayrıca bu alanda her ay çok ciddi miktarlarda güvenliğe yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.Saklama yatırımı yapacaklarını ve bir firma ile haziran ayında altyapıyı bitirmiş olacaklarını da söyleyen Şahin, bu yatırımın ardından her üyenin görünebilir, şifreli soğuk cüzdan niteliği taşıyan bir yazılımı olacağını belirtti.Şahin, ALB Coin olarak hedeflerinin de ilk beşe girmek olduğunu vurguladı. Şahin, "İlk beşte kesin olacağız. Biz çok küçük meblağlarla gelen yatırımcıdan ziyade daha çok orta ve üst düzey yatırımcıları hedefleyen bir bakış açısıyla ilerleyeceğiz" dedi.Bitcoin madenciliği için çevreci olmadığı eleştirisi getiren, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya alan Elon Musk, Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileri ile bir araya geldi. Bitcoin ve altcoin'lerde spekülatif açıklamalar yaparak piyasayı zıplatan ya da düşüren Musk'ın bu hamlesinin ardından kripto paralarda devasa düşüş yerini yükselişe bıraktı. Bitcoin madencilerinin yenilenebilir enerji kullanımı konusunda anlaşmalarının "umut verici" olduğunu belirten Musk'ın ardından Bitcoin fiyatı 40 bin dolara yaklaştı ancak daha sonra 37 bin dolara çekildi.