Sağlık dijitalle büyüyor

Pandemi ile birlikte hızla artan uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmaya sağlık da ekleniyor. Her geçen gün yeni bir firma uzaktan sağlık desteği vermeye başlıyor. Son olarak Vodafone Sigorta, Aksigorta işbirliğiyle 'doktorum yanımda ürününü devreye soktu. Bireysel Vodafone müşterileri, yılda 60 TL'ye, ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik ücretsiz checkup hizmeti alabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, "Müşteri ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Biz de pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz" dedi.