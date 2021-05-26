THY’den ‘uçak sigortası’ açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin sigorta şirketi iş birliği ile ilgili açıklama yaptı. Bazı sosyal medya kanalları ve internet haber mecralarında THY uçaklarına sigorta hizmeti sağlayan şirket ile ilgili yanlış bilgiler yayıldığını belirten Üstün, dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri olarak operasyonel süreçlerde hizmet kalitesini uluslararası ölçekte kanıtlamış, havacılık odaklı şirketler ile iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi



KİRLİ NİYETLERİ KINIYORUZ



Tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortaları ile ilgili de yurt dışı merkezli ve özellikle havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalıştıklarını ifade eden Üstün "Küresel havacılık endüstrisinin zor günlerinde dahi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında başarıyla dalgalandıran Türk Hava Yolları ailesi olarak, markamızın itibarına zarar vermek isteyen bu kirli niyetleri kınıyoruz. Halka açık ve denetlenen bir şirket olduğumuzu hatırlatarak her türlü kanuni hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" diye konuştu