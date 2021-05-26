Türk Hava Yolları'ndan 'Sigorta Şirketi İş Birliği' iddialarına yanıt

Türk Hava Yolları'ndan sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarındaki 'sigorta şirketi iş birliği' iddialarıyla ilgili açıklama geldi. THY Basın Müşavirliği, "Uçaklarımıza sigorta hizmeti sağlayan şirket ile ilgili yanlış bilgiler yayıldığı görülmüştür" dedi.

THY Basın Müşavirliği şu açıklamayı yaptı:

Tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarımız ile ilgili yurt dışı merkezli ve özellikle havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalışıyoruz.

Küresel havacılık endüstrisinin zor günlerinde dahi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında başarıyla dalgalandıran Türk Hava Yolları ailesi olarak, markamızın itibarına zarar vermek isteyen bu kirli niyetleri kınıyoruz.

Halka açık ve denetlenen bir şirket olduğumuzu hatırlatarak her türlü kanuni hakkımızı saklı tutuyoruz.