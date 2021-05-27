AK Parti de seferber oldu! Kuraklık için çiftçiye destek





HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak.



Son dakika: 3 günde 80 dekar alan yok oldu! 'Böylesi ilk kez oluyor' diyerek uyardı...

Kuraklığa umut olan yağmur sele neden oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ekilen alanlarda azalış yok, artış var

Türkiye'deki kuraklık tehlikeli boyutlarda! Su yönetimine 'süper vali' önerisi!