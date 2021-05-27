Armatür sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat

Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren armatür sektörü yeni dönem hedeflerini belirledi. Geçen yılı 1.5 milyar dolar ihracatla kapatan sektör daha fazla dış pazara açılmanın ve ihracatı sürdürülebilir hale getirmenin stratejisini oluşturuyor. Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektörde Çin'in 20, Almanya'nın 18, İtalya'nın ise 16 milyar dolarlık ihracat sahip olduğunu, Türkiye'nin armatür sektörün de birkaç yıl içinde 10 milyar dolarlık ihracata ulaşması için önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi. Bunun için gerekli alt yapıya sahip olduğunu belirten Turhan, "2021'de sektörümüz döviz bazında yüzde 20- 30 büyüyecek. Hedefimizde Güney Amerika pazarı var. Asıl potansiyelimiz Avrupa. Sonrasında ABD geliyor ancak söz konusu bölgeye sürdürülebilir ihracat gerçekleştirebilmemiz için 'Markalaşma' adına Avrupalıların önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.Güney Amerika'da Türkiye'nin Avrupalı olarak görüldüğünü aktaran Turhan, o pazarda Çin'den daha yüksek fiyata satış yapabildiklerini ifade etti. "Bu yüzden bu pazarın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Turhan, dünyada evsel pişirme cihazları üretiminde yüzde 10 pazar payına sahip olduklarını ve bu oranı çok daha yukarıya çekebilecek potansiyellerinin bulunduğunu kaydetti. Sektörün güncel sorunlarına da değinen Turhan, "Ülkemizde ihracatçıların kafasına göre bir yerlerde gruplandırılmasının önüne geçilmesi gerek. Birazı burada birazı orada olduğu zaman bir araya gelemiyor, URGE gibi projeleri hayata geçiremiyoruz" diye konuştu.